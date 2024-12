Dreaming of a white Christmas? Droom dan maar verder

Over twee weken is het kerst en de grote vraag is ook dit jaar weer: krijgen we een witte kerst? Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne is de kans op een officiële witte kerst is ook dit jaar weer erg klein. Voor de laatste keer moeten we veertien jaar terug in de tijd. Toch is het dit jaar niet uitgesloten dat we wat vlokjes zien in de aanloop naar de kerstdagen.

Om van een witte kerst te mogen spreken, moet er op het meetveld van het KNMI op beide kerstdagen (tijdens het meetmoment om 9 uur ’s ochtends) minimaal een gesloten sneeuwdek van 1 centimeter liggen. Sinds het begin van de moderne meetreeks in 1901 is dat precies 8 keer gebeurd. Behalve in de jaren 2009 en 2010 was dat in 1906, 1938, 1940, 1950, 1964 en 1981 het geval. Veel vaker kwam het tot een gedeeltelijk witte kerst, waarop het even wit was, of in een deel van het land, maar niet op het meetveld van het KNMI. Die kersten tellen niet mee in de statistiek.

Temperaturen boven nul

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen in de weerkaarten dat we een witte kerst krijgen. De wind waait waarschijnlijk uit het westen tot noordwesten en daardoor liggen de temperaturen boven nul. Overdag is het waarschijnlijk 5 tot 10 graden en in de nachten is de kans op vorst slechts 30%. De kans is groot dat het wat zachter is dan gemiddeld.

In de aanloop naar kerst is het wisselvallig en valt vaak regen. Vooral woensdag 18 tot en met zondag 22 december lijkt het behoorlijk wisselvallig te worden door een lagedrukgebied boven ons land. De kans dat er dan in De Bilt iets van natte sneeuw uit de lucht valt is volgens de huidige berekeningen 12%. Maar deze sneeuw blijft niet liggen. Tijdens de kerstdagen wordt het juist droger en is de kans op een sneeuwdek verwaarloosbaar.

Kans op witte kerst was vroeger twee keer groter

Terwijl de kans op een officiële witte kerst in de vorige eeuw nog 6% was, is dat nu afgenomen tot 3% en de kans wordt in de toekomst alleen maar kleiner. Dit komt door de opwarming van de aarde. Veel dagen waarop het in de vorige eeuw zou sneeuwen, zijn tegenwoordig regendagen, omdat de temperatuur al 2 gaden is gestegen.

De Bilt telt jaarlijks in het huidige klimaat nog maar 6 dagen met een gesloten sneeuwdek van tenminste 1 centimeter. Het aantal sneeuwdekdagen neemt drastisch af, want 30 jaar geleden lag er gemiddeld nog op 15 dagen een gesloten sneeuwdek. Halverwege de vorige eeuw was dit zelfs nog op 20 dagen het geval.

In december zijn dezelfde cijfers te zien. Dertig jaar geleden telde de kerstmaand in De Bilt nog gemiddeld 3,3 dagen met een gesloten sneeuwdek, nu is dit aantal met bijna 50% afgenomen tot 1,7 dagen. En dan moet dit ook nog eens precies op 25 en 26 december plaatsvinden.

Sprookjesachtig

De laatste keer dat het lukte, was in 2010. Toen beleefden we een sprookjesachtig witte kerst, de tweede op rij zelfs. In De Bilt lag beide dagen 5 cm. In de week voorafgaande aan kerst was het zeer koud met regelmatig sneeuwval. Op eerste Kerstdag lag er in een groot deel van het land 5 tot 20 cm sneeuw, in Zuid-Limburg zo’n 30 cm en op het meetpunt in Vaals 43 cm. Op het drielandenpunt, iets verderop, is geen officieel meetpunt, maar vermoedelijk heeft daar een halve meter sneeuw gelegen.

In het oostelijk deel van het land waren de dagen voor kerst door de forse wind bovendien sneeuwduinen ontstaan. Alleen in de Kop van Noord-Holland, op de Wadden en in Friesland lag op de meeste plaatsen nauwelijks sneeuw.