Winterswijk opgeschrikt door noodweer: 'Ze hadden meerdere engeltjes op hun schouders'

Een ingestort dak, meerdere omgevallen bomen en versperde wegen – het noodweer heeft woensdag flink huisgehouden in Winterswijk. Op een gegeven moment hadden de hulpdiensten en gemeente al meer dan honderd meldingen van stormschade ontvangen. Het was topdrukte bij de brandweer.

"We hebben hier een behoorlijke storm gehad. Aan het begin was het een flinke chaos, met zowel een ongeval als een instorting waarbij mogelijk mensen binnen waren, in een groot fabriekspand. Dat was een behoorlijke uitdaging. We zijn nu met de laatste restjes bezig, zoals het weghalen van een gevaarlijk hangende tak. Dat ronden we op dit moment af. We hebben nog wat meldingen te gaan, dus we zijn voorlopig nog wel even bezig", vertelt brandweerman Mannie van Kippersluis aan Hart van Nederland.

Boom op huis

Twee van de gedupeerden van het noodweer zijn Jankees van Baardewijk en zijn vrouw. Tijdens een onweersbui viel er woensdag een boom op hun woning. "Er was hier een hele hevige windvlaag. We hoorden meerdere bomen al kraken. Dus ik had onze voertuigen alvast weggehaald. Daarna heb ik op mijn vrouw gewacht – zij was boven nog de ramen aan het dichtdoen. Ik hoorde de boom kraken en voelde het huis trillen. Mijn vrouw kwam net de gang uitlopen. We zijn er goed vanaf gekomen."

Volgens hem was het een geluk bij een ongeluk: "Als die boom iets meer die kant op was gegaan, dan was hij helemaal door het huis gegaan. Nu is onze slaapkamer een natte bende. Boven ook. We zijn nog aan het repareren en aan het kijken wat de schade is. Ik denk dat de woning wel te redden is."

ANP/Hart van Nederland