Dak stort gedeeltelijk in bij bedrijfspanden Winterswijk: flinke schade, geen gewonden

In de afgelopen uren zijn bij de hulpdiensten en gemeente Winterswijk 127 meldingen binnengekomen van stormschade nadat in de Gelderse plaats "kortdurend flinke regenbuien en windstoten" waren. Onder de meldingen waren omgevallen bomen, afgebroken takken en versperde wegen. Ook stortte een bedrijfspand in, meldde de veiligheidsregio al eerder.

Het noodweer was een zeer plaatselijke, bijzondere storm. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio woensdagavond. "Ik heb mensen horen zeggen dat het om een valwind leek te gaan. Maar of dat zo is weet ik niet, ik ben geen meteoroloog", aldus de zegsman, die zegt dat het in omliggende dorpen weliswaar ook hard waaide maar niet zoals in Winterswijk.

Nachtwerk

De veiligheidsregio verwacht dat de brandweer, samen met omliggende korpsen, aannemers en loonbedrijven, nog de hele nacht bezig zal zijn met het vrijmaken van wegen. Als eerste zijn vitale locaties zoals het ziekenhuis en brandweerkazernes ontsloten. Ook op donderdag zullen de werkzaamheden nog moeten doorgaan.

Ook zijn er meerdere bomen en flinke takken van grote bomen afgebroken door het noodweer. Op de onderstaande beelden is te zien hoe de Wooldseweg in Winterswijk bezaaid ligt met takken en bomen.

Opruimwerkzaamheden

Inwoners worden "dringend" gevraagd alleen de weg op te gaan als het echt noodzakelijk is. "De opruimwerkzaamheden zijn nog in volle gang. Er kunnen nog steeds bomen en takken op de wegen liggen", aldus de veiligheidsregio. "Houd rekening met gevaarlijke situaties, vooral wanneer het donker wordt. De zichtbaarheid wordt dan beperkter, terwijl obstakels mogelijk nog niet zijn verwijderd."

Meerdere straten in Winterswijk hebben momenteel ook geen stroom. Volgens nutsbedrijf Liander gaat het om de Freule van Dorthstraat, de Industrieweg, de Keizersdwarsweg, de Keizersstraat, de Koningsweg, de Nijverheidsstraat, de Parallelweg en de Rondweg Zuid. Naar verwachting duurt de storing tot 21.00 uur.

Omvang van s chade

Hoe groot de schade is, zal later moeten blijken. Daarvan valt nu nog geen schatting te maken. "Verzekeringsmaatschappijen zullen in contact treden met de gemeente verwacht ik", aldus de woordvoerder. In Winterswijk geldt de zogenoemde code 'grip-1', die wordt afgegeven bij grote incidenten waarbij verschillende hulpdiensten moeten samenwerken.

