Weer slaat om, code oranje: dit is wanneer je onweer en hagel kunt verwachten

Het wordt woensdag weer ontzettend warm, tropisch warm zelfs. In delen van het land wordt het mogelijk 38 graden. En wat gebeurt op zulke uitzonderlijk warme dagen in Nederland? Dan gaat het natuurlijk later op de dag onweren. Daarom worden later op de dag flinke onweers- en regenbuien verwacht. Hieronder lees je waar en hoe laat je deze kunt verwachten.

De uitzonderlijk hoge temperaturen worden waarschijnlijk gemeten in het oosten van Brabant, de Achterhoek en Twente, meldt Weeronline. Het is benauwd weer.

Waar gaat het onweren?

Vooral in het oosten van het land is de kans op flinke onweersbuien in de middag groot. Dit deel van het land kan ook rekenen op veel regen, hagel en zeer zware windstoten. Tegelijkertijd trekken buien vanaf de Noordzee het westen van het land in, waar ook kans is op onweer.

In Limburg, Gelderland, Overijssel en Brabant heeft het KNMI code oranje afgegeven vanwege het onweer.

Hoe laat geldt code oranje?

Bij de onweersbuien worden zware windstoten tot 75 kilometer per uur, hagel van 2 centimeter doorsnede en veel regen in korte tijd verwacht.

Gelderland: code oranje van 07.00 uur tot 18.00 uur vanwege extreme hitte tot 37 graden, en van 15.00 tot 20.00 uur vanwege onweersbuien

Limburg: code oranje van 07.00 uur tot 18.00 uur vanwege extreme hitte tot 37 graden, en van 15.00 tot 20.00 uur vanwege onweersbuien

Noord-Brabant: code oranje van 07.00 uur tot 18.00 uur vanwege extreme hitte tot 37 graden, en van 14.00 tot 17.00 uur vanwege onweersbuien

Overijssel: code geel van 15.00 uur tot 19.00 uur vanwege de extreme hitte, en code oranje vanwege onweersbuien vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur

Door het wisselvallige weer koelt het in de loop van de middag af. De wind draait naar het (noord)westen en kan langs de kust windkracht 7 worden. Landinwaarts staat tijdens het draaien van de wind mogelijk windkracht 6. Wanneer de wind gedraaid is en de buien zijn overgetrokken daalt de temperatuur onder de 20 graden.

En verder?

Donderdag hebben we een heel ander weerbeeld dan de voorgaande dagen. Na de bijzonder hoge temperaturen door een zuidoostelijke stroming, hebben we woensdag met een noordwestelijke stroming te maken. De temperaturen komen uit op zo’n 21-25 graden (wat voor verreweg de meeste mensen een stuk aangenamer aan gaat voelen).

De dag start met wolkenvelden afgewisseld met zon, in het noorden kan een enkel buitje vallen. Maar het gaat vanuit het westen steeds verder opklaren, en ’s middags blijft het droog. De noordwestenwind is matig van kracht.

Ook de dagen erna blijft het aangenaam zomerweer, met flink zonnige perioden. Zaterdag kan al wel een enkele bui overtrekken, maar vanaf zondag wordt het toch een stukje wisselvalliger. We gaan de zon dan minder zien, en ook doen de temperaturen een stapje verder terug.