Wakker Dier: meeste koeien in de wei hebben geen schaduw

Van de melkkoeien die op hete dagen buiten staan, heeft bijna drie kwart geen toegang tot schaduw. Dat zegt Wakker Dier. De dierenrechtenorganisatie deed een steekproef in Overijssel. “Hier wordt de wet keihard overtreden,” zegt Leonie Vestering van Wakker Dier.

Op twee hete dagen ging de dierenrechtenorganisatie turven bij 81 weilanden in Overijssel. Ze keken of de koeien die in de wei stonden konden ontsnappen aan de brandende zon. 'In totaal hadden 2314 dieren (74 procent) geen of onvoldoende schaduw, of geen toegang tot een stal', meldt Wakker Dier, die de misstanden heeft gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Actieclub Wakker Dier ging in 2022 in Friesland tellen, en toen bleek ook al dat bijna driekwart van de koeien in de wei geen enkel schaduwplekje had:

2:15 Hitte zorgt voor stress bij dieren: bijna driekwart van koeien heeft geen schaduw in wei

Het turven gebeurde volgens Wakker Dier 'op dagen waarop boeren wettelijk verplicht zijn hun dieren schaduw te bieden, op basis van een combinatie van een hoge temperatuur en luchtvochtigheid.' Boeren moeten hun koeien beschermen tegen extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld door het planten van bomen of het plaatsen van ‘koeienparasols’. Een andere oplossing is om de dieren ’s nachts of in de vroege ochtend en late avond naar de wei te laten gaan.

Melkkoeien krijgen volgens Wakker Dier al vanaf 22 graden last van de hitte. En volgens de organisatie wordt hun 'hitteleed' steeds erger, doordat de dieren meer melk moeten produceren terwijl er ook steeds meer heet weer is.