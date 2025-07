Zon en hitte maken plaats voor regen, onweer en hagel

Veel mensen zullen wat minder goed hebben geslapen vanwege de hoge temperaturen. We hebben namelijk een zogeheten "plaknacht" achter de rug, waar het op veel plekken niet kouder werd dan 20 graden. Ook woensdag lopen de temperaturen weer flink op, al zal het weerbeeld op meerdere plekken in ons land omslaan, aldus weervrouw Laura Osinga.

De dag begint nog met veel zon, en de temperaturen zullen snel stijgen. Wel trekken er in het westen al wat wolkenvelden en (onweers)buien over. Gedurende de dag zullen de temperaturen in het westen als eerste dalen en zullen er meer wolkenvelden ontstaan. Hierbij ontstaan buien, en lokaal kan hier onweer bij voorkomen.

Later op de middag gaan de temperaturen in de rest van het land ook dalen, wat gepaard kan gaan met stevige regen- en onweersbuien. Daarbij is er in korte tijd ook kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Het wordt in het midden en zuiden nog tropisch met temperaturen die kunnen oplopen tot 37 graden.

Code oranje

Voor het zuidoosten staat opnieuw code oranje uit voor aanhoudende en extreme hitte. Voor de rest van het land, behalve de wadden, staat code geel uit. Ook staat er een waarschuwing uit voor het oosten van het land voor regen- en onweersbuien.

Vanaf donderdag wordt het overal koeler met een graad of 23 in de middag. Het wordt een droge dag met stapelwolken en zon. Vrijdag en zaterdag zijn er flink zonnige perioden, al kan er zaterdag al een enkele bui voorkomen. Vanaf zondag wordt het licht wisselvallig, en gaan de temperaturen verder dalen.