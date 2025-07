Wat mag je aan op het werk met hitte? 'Geen slippers of spaghettibandjes'

De mussen vallen van het dak, het asfalt voelt plakkerig aan en je zweet op plekken waarvan je niet wist dat je daar kon zweten. Maar ondanks de tropische temperaturen moet er ook gewoon gewerkt worden. En dan komt al snel die vraag: wat trek je met dit weer aan naar het werk?

Etiquettedeskundige Jan Jaap van Weering zet al snel een kruis door een paar kledingstukken. Die kunnen echt niet, zegt hij: "In ieder geval geen korte broek en geen slippers als je op kantoor werkt. Ook geen spaghettibandjes. Je moet natuurlijk wel een bepaalde vorm van professionaliteit uitstralen."

Het verschilt wel per werkomgeving, zegt Van Weering. "Werk je in een loods en heb je geen klantcontact? Dan kan een korte broek best. Maar als je outfit te bloot of aanstootgevend is, kan dat afleiden. Ik denk dat het goed is als de werkgever met een werkbare dresscode komt voor dit soort dagen. Houd een beetje rekening met elkaar."

Van Weering krijgt wel wat bijval van de Nederlander, maar het merendeel van het representatieve Hart van Nederland-panel denkt er toch anders over. Uit het panelonderzoek, afgenomen onder 2.479 Nederlanders, blijkt dat 63 procent het acceptabel vindt als iemand op het werk in een korte broek verschijnt. Voor 35 procent is dat niet acceptabel. Voor de overige 2 procent was de vraag niet van toepassing.

Afhankelijk van werkplek

Zijn er plekken waar een korte broek sociaal geaccepteerder is dan op andere werkplekken? Ja, blijkt uit het panel. Zo vindt 62 procent van de deelnemers dat een korte broek prima kan als je bijvoorbeeld in de industrie of landbouw werkt. Ook in de horeca of supermarkt vindt ruim de helft (54 procent) van de respondenten dat een korte broek toelaatbaar is. Ben je werkzaam in de beveiliging of handhaving, dan vindt 38 procent dat je op een dag als vandaag een korte broek aan mag.

Waren de blote kuiten vandaag ook te zien bij de deelnemers van het panel? Van de werkenden had 33 procent vandaag een korte broek of rokje aan. Vooral mensen die in de landbouw, visserij of bij een dierenasiel werken (93 procent), mensen in de bouw of techniek (80 procent), werknemers in het onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs) (78 procent) en mensen in de logistiek (76 procent) droegen vandaag een korte broek.

47 procent van de werkenden had vandaag een lange broek, lange rok en/of pak aan. Meer dan driekwart (76 procent) had dichte schoenen aan, terwijl 24 procent open schoenen droeg, zoals slippers of sandalen.

