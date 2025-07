Code oranje uitgebreid: extremer noodweer verwacht op meer plekken

Op woensdag geldt overdag in meerdere provincies code geel en code oranje vanwege de extreme hitte tot 37 graden. Later op de dag komt daar ook code oranje bij vanwege noodweer. Volgens het KNMI kan het noodweer voor schade gaan zorgen.

De hitte houdt in het oosten nog enkele uren aan. Hiervoor is het Nationaal Hitteplan van kracht. De komende uren is er nog extreme hitte (code oranje) in Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe, Limburg en Gelderland. Vooral het oostelijke gedeelte van het land krijgt te maken met felle onweersbuien. In de andere provincies kunnen er felle plensbuien ontstaan.

Hier lees je wanneer en hoe laat dat per provincie geldt:

Gelderland : code geel van 15.00 tot 20.00 uur vanwege extreme hitte tot 37 graden, en van 16.00 tot 20.00 uur code oranje vanwege stevige onweersbuien, zware windstoten tot 100 kilometer per uur, hagelstenen van 2 tot 4 centimeter en veel regen in korte tijd.

Overijssel: code geel van 15.00 uur tot 19.00 uur vanwege de extreme hitte, en van 17.00 tot 20.00 uur code oranje vanwege stevige onweersbuien, zware windstoten tot 100 kilometer per uur, hagelstenen van 2 tot 4 centimeter en veel regen in korte tijd.

Limburg: code geel van 15.00 uur tot 20.00 uur vanwege extreme hitte tot 37 graden, en van 16.00 tot 20.00 uur code oranje vanwege stevige onweersbuien, zware windstoten tot 100 kilometer per uur, hagelstenen van 2 tot 4 centimeter groot en veel regen in korte tijd.

Drenthe: c ode geel van 16.00 tot 19.00 uur vanwege aanhoudende hitte. Van 17.00 tot 20.00 uur geldt er code oranje vanwege stevige onweersbuien en windstoten tot 100 kilometer per uur. Er kan bovendien hagel vallen van 2 tot 4 centimeter doorsnede, en in korte tijd kan er veel regen naar beneden komen.

Groningen: c ode geel van 16.00 tot 19.00 uur vanwege aanhoudende hitte. Tot 20.00 uur geldt er code geel voor felle onweersbuien. Bij de buien zijn windstoten tot 70 km/uur, hagel tot 2 cm doorsnede en veel regen in korte tijd mogelijk.

Noord-Brabant: c ode geel van 15.00 tot 20.00 uur vanwege extreme hitte tot 37 graden, en vanwege zware onweersbuien met hagel tot 2 centimeter en veel regen in korte tijd.

Utrecht: code geel van 15.00 uur tot 19.00 uur vanwege aanhoudende hitte.

Friesland: code groen

Flevoland: code groen

Noord-Holland: code groen

Zeeland: code groen

Zuid-Holland : code groen

Waddeneilanden : code groen

Waddenzee : code groen

IJsselmeergebied: code groen

Het verkeer en buitenactiviteiten zoals watersport en evenementen kunnen overlast ondervinden van de situatie, stelt het KNMI. De zwaarste buien trekken over het uiterste oosten van het land. Aan het begin van woensdagavond trekken de buien weg naar Duitsland.