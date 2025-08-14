Code geel in groot deel van land tot vrijdagavond van kracht

Van plaknacht tot plaknacht. Ook donderdag blijft het in veel provincies in ons land nog erg warm. Daarom blijft voor zeven provincies in ons land code geel van kracht tot en met vrijdagavond.

"Vooral in het zuiden, oosten en in stedelijke gebieden is het tot en met vrijdag (tropisch) warm en kan het benauwd aanvoelen", schrijft het KNMI. Daarom blijft tot en met vrijdagavond 21.00 uur code geel van kracht in Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Worden weerwaarschuwingen te snel gegeven? Bekijk het in onze uitlegvideo:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Warmste 14 augustus ooit

Donderdagmiddag is in Volkel de 33,6 graden aangetikt wat resulteert in de warmte 14 augustus ooit in Nederland. Dat meldt weerbureau Weeronline donderdag. Het oude record stamt uit 2022, toen het op deze datum op het weerstation in Gilze-Rijen 33,4 graden werd.

Het warme weer van de afgelopen periode neemt de komende dagen gestaag af, weet het weerbureau. Vrijdag kan het in het zuiden en zuidoosten nog 30 of 31 graden worden. In het weekend wordt het zienlijk een stuk minder warm. zaterdag wordt het tussen de 22 en 27 graden en zondag wordt het maximaal 25 graden.