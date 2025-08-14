Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code geel in groot deel van land tot vrijdagavond van kracht

Extreem weer

Vandaag, 19:45

Link gekopieerd

Van plaknacht tot plaknacht. Ook donderdag blijft het in veel provincies in ons land nog erg warm. Daarom blijft voor zeven provincies in ons land code geel van kracht tot en met vrijdagavond.

"Vooral in het zuiden, oosten en in stedelijke gebieden is het tot en met vrijdag (tropisch) warm en kan het benauwd aanvoelen", schrijft het KNMI. Daarom blijft tot en met vrijdagavond 21.00 uur code geel van kracht in Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Worden weerwaarschuwingen te snel gegeven? Bekijk het in onze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
2:39

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Warmste 14 augustus ooit

Donderdagmiddag is in Volkel de 33,6 graden aangetikt wat resulteert in de warmte 14 augustus ooit in Nederland. Dat meldt weerbureau Weeronline donderdag. Het oude record stamt uit 2022, toen het op deze datum op het weerstation in Gilze-Rijen 33,4 graden werd.

Het warme weer van de afgelopen periode neemt de komende dagen gestaag af, weet het weerbureau. Vrijdag kan het in het zuiden en zuidoosten nog 30 of 31 graden worden. In het weekend wordt het zienlijk een stuk minder warm. zaterdag wordt het tussen de 22 en 27 graden en zondag wordt het maximaal 25 graden.

Lees ook

Met deze tips kun je tóch lekker slapen tijdens een plaknacht
Met deze tips kun je tóch lekker slapen tijdens een plaknacht
ZIEN: Dagje strand valt in water door enorm dichte mist bij Scheveningen
ZIEN: Dagje strand valt in water door enorm dichte mist bij Scheveningen
Steeds meer zwemplekken in Nederland onveilig: hier moet je extra oppassen
Steeds meer zwemplekken in Nederland onveilig: hier moet je extra oppassen
Drukte op het strand, let goed op: 'Smeren en pas op voor mui'
Drukte op het strand, let goed op: 'Smeren en pas op voor mui'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.