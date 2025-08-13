ZIEN: Dagje strand valt in water door enorm dichte mist bij Scheveningen

Tijdens een regionale hittegolf in de zomervakantie klinkt een dagje strand als muziek in de oren. Op het strand van Scheveningen verwacht je dan ook een zonnetje, een warme zee en een blauwe lucht. Je verwacht niet een enorme dichte mist waardoor het voelt alsof je een Nieuwjaarsduik gaat doen.

In de video hierboven zie je echter dat Scheveningen woensdag in dichte mist was gehuld. Dit wordt ook wel zeevlam genoemd, zogenaamde zeemist die aan het strand het land opdrijft.

Door de zeevlam was het wel wat kouder op het strand, een welkome verrassing op een dag met temperaturen boven de 30 graden. Volgens een videocorrespondent was het overigens een kilometer verderop op het strand zonnig en helder.

Wat is zeevlam?

Zeevlam ontstaat wanneer warme, vochtige lucht over een relatief koud zeewateroppervlak stroomt. Normaal vindt zeevlam vooral plaats in het voorjaar en de vroege zomer.

Meteoroloog Dennis Wilt legt het uitgebreider uit in deze video: