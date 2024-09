Weer code geel: zo laat zijn stevige regen- en onweersbuien met grote hagelstenen bij jou

Donderdag wordt op 24 uur tijd 50 tot 75 millimeter regen verwacht. Het KNMI waarschuwt met code geel voor deze stevige regen- en onweersbuien, waarbij ook hagel verwacht wordt. Wat kunnen we verwachten?

Het KNMI waarschuwt voor wateroverlast in tuinen, kelders en tunnels. In de kustprovincies kunnen tijdens buien ook windstoten voorkomen van rond de 60 kilometer per uur. Hagelstenen kunnen een doorsnede hebben van 1 centimeter, waarschuwt het meteorologische instituut.

Code geel is afgegeven voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Noord-Brabant en het Waddengebied.

Zeeland: code geel geldt van 08.00 uur 's ochtends tot 00.00 uur 's nachts in Zeeland. Er wordt gewaarschuwd voor onweersbuien, windstoten, hagel en wateroverlast door zware regen.

Noord-Holland: code geel geldt in Noord-Holland van 08.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds. Ook hier wordt gewaarschuwd voor onweersbuien, windstoten, hagel en wateroverlast door zware regen.

Zuid-Holland: code geel geldt in Zuid-Holland van 08.00 uur 's ochtends tot 00.00 uur. Ook hier wordt gewaarschuwd voor onweersbuien, windstoten, hagel en wateroverlast door zware regen.

Friesland: code geel geldt in Friesland van 08.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds. Er wordt gewaarschuwd voor onweersbuien, windstoten, hagel en wateroverlast door zware regen.

Noord-Brabant: code geel geldt in Noord-Brabant van 08.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur 's avonds. Hier wordt gewaarschuwd voor onweersbuien, hagel en plaatselijk veel regen.

Waddengebied: code geel geldt in Noord-Brabant van 08.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds. Hier wordt gewaarschuwd voor onweersbuien, windstoten en hagel.

De buien houden de hele dag aan en nemen pas in de nacht van donderdag op vrijdag in heftigheid af.

