Onweer, windstoten, hagel en regen op komst: KNMI geeft code geel af

Het KNMI heeft voor woensdag code geel afgegeven in alle provincies behalve Limburg vanwege onweersbuien, plaatselijke windstoten, hagel en veel regen.

In de noordelijke helft van het land komen woensdagochtend eerst enkele onweersbuien voor. Plaatselijk kunnen daarbij windstoten optreden, die buitenactiviteiten en het verkeer kunnen hinderen. Ook kan wateroverlast ontstaan op enkele plekken en kan het hagelen. Plaatselijk kan 30 tot 50 millimeter neerslag vallen.

Aan het einde van de middag verspreiden de buien zich over de rest van het land. Later woensdagavond nemen de buien in het oosten af.

Vorige week ontstonden in een groot deel van het land problemen vanwege stevige buien (zie bovenstaande video). Ook toen had het KNMI code geel afgegeven.

Windstoten

Het KNMI meldt dat in de kustprovincies windstoten van rond de 75 kilometer per uur kunnen optreden gedurende de buien. Ook kan hagel vallen met een doorsnede van 1 tot 2 centimeter.

Voor dinsdag gelden geen waarschuwingen.

ANP