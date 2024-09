Code geel in aantocht: zo laat gaat het woensdag bij jou los

De herfst is officieel gearriveerd in Nederland. Woensdag en vooral donderdag kan het flink gaan spoken in bijna het hele land, met soms hevige buien gedurende een groot deel van de dag. Het KNMI heeft voor bijna het hele land code geel afgegeven. In dit artikel vertellen we je waar en wanneer het precies losgaat.

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien, met op sommige plekken wateroverlast. Ook kunnen er plaatselijk harde windstoten optreden, wat hinder kan veroorzaken voor het verkeer en voor buitenactiviteiten. Ook is er kans op hagel.



1:03 Regen, regen en nog eens regen: maak de komende dagen je borst maar nat

Maar waar dan?

Het KNMI deelt ook enkele cijfers over de verwachte weersomstandigheden. "Op sommige plaatsen kan woensdag 30 tot 50 millimeter regen vallen. Bij de buien kunnen vooral in de kustprovincies windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur voorkomen. Daarnaast is er plaatselijk hagel mogelijk, met een doorsnede van 1 tot 2 centimeter", meldt het weerinstituut.

Maar waar gaat het dan los? Voor grote delen van woensdag en donderdag geldt in bijna het hele land code geel, met uitzondering van Limburg. Hieronder de details: Zeeland en Zuid-Holland: vanaf woensdagmiddag 17.00 uur tot donderdagavond 18.00 uur

Noord-Holland, het waddengebied en het IJsselmeergebied: vanaf woensdag 08.00 uur tot donderdagavond 18.00 uur

Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland: vanaf woensdagmiddag 17.00 uur tot middernacht

Overijssel, Groningen en Drenthe: woensdagochtend 08.00 uur tot 21.00 uur

Flevoland en Friesland: woensdagochtend 08.00 uur tot middernacht

Limburg buiten schot

Vooral de kustprovincies krijgen donderdag te maken met extremer weer. Code geel blijft daar ook na middernacht van kracht. Limburg blijft als enige provincie buiten schot en krijgt - voor de verandering - geen zware weersomstandigheden te verduren.