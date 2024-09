Grote kans op wateroverlast in kustprovincies

Woon jij dicht bij de kust? Maak dan je borst maar nat, want het gaat flink plenzen. Woensdag en donderdag ontstaan zware buien boven de relatief warme Noordzee en deze trekken het land op. Met name in de kustprovincies is kans op wateroverlast. In drie dagen tijd kan ruim 100 millimeter vallen, dit valt normaal in heel september.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Een koufront trekt deze dinsdagmiddag en -avond over het land en veroorzaakt vooral vanaf de namiddag veel regen en wind. Aan zee waait het hard met een windkracht 7 en er komen soms flinke windvlagen voor. De temperatuur loopt daarbij nog op tot een graad of 18, maar achter het koufront stroomt vannacht nog veel frissere lucht ons land binnen. Dat gaan we woensdag merken.

Vriespunt

Woensdag is de lucht beduidend kouder, vooral op grote hoogte. Zo is het op anderhalve kilometer hoogte rond het vriespunt, terwijl de temperatuur op deze hoogte afgelopen weekend nog rond 15 graden schommelde.

De Noordzee is op dit moment nog een graad of 20 voor de kust. Dat is zeer warm voor september. Het temperatuurverschil tussen de zee en de bovenlucht bedraagt maar liefst 20 graden en dat is behoorlijk veel. Warme lucht vlak boven het zeewater is lichter dan koude lucht en stijgt zeer snel op. De lucht koelt op grote hoogte af en condenseert. Dat zijn de enorme stapelwolken die we de komende dagen boven zee de lucht in zien schieten. Ze groeien uit tot zware plensbuien met onweer, hagel en zeer veel neerslag in korte tijd en trekken met een noordwestelijke stroming het land op.

100 millimeter

De kustprovincies krijgen er woensdag en donderdag flink van langs. Als plensbuien lang blijven hangen of over dezelfde plek trekken kan gemakkelijk 30 tot 50 millimeter vallen in korte tijd, met enorme wateroverlast tot gevolg. Woensdag trekken de buien door tot diep in het binnenland en kan het op meer plekken tot grote hoeveelheden komen. Met uitzondering van de provincie Limburg geldt daarvoor een code geel.

Donderdag staat er minder stroming en blijven de buien nog langer ‘plakken’ voor de kust. Er kan dan extreem veel neerslag vallen in een smalle kuststrook. Over beide dagen valt lokaal meer dan 100 millimeter. Dit valt normaal in heel september.

Zuidoosten veel minder nat

Langs de oostgrens en vooral in Limburg is het beide dagen veel minder buiig en schijnt de zon veel vaker. Dit komt omdat de temperatuur boven land maar rond een graad of 15 ligt. Het temperatuurverschil met de bovenlucht is veel kleiner en de relatief warme Noordzee, de voeding van de buien, speelt hier geen rol. De buien zullen daar dus uitdoven.

Dit beeld is overigens heel normaal in de herfst. De meeste regen valt nabij zee. In het voorjaar en de voorzomer, als de Noordzee juist relatief koud is, valt de meeste neerslag juist in het binnenland.

Alpen sneeuw

De zomer wordt uit een groot deel van Europa verdreven. In de Alpen zakt de temperatuur op anderhalve kilometer ook tot rond het vriespunt en vanaf deze hoogte gaat sneeuw vallen. Sommige berekeningen komen zelfs met meer dan een meter sneeuw! Vooral in Oostenrijk is kans op overstromingen. Ook in Frankrijk, Italië en de Balkan slaat het weer helemaal om. Wie nog last minute naar de zon wilt kan nog wel terecht in Spanje en Turkije.