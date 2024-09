Frisse en natte dagen voor de boeg: harde wind en veel neerslag

Na een rustige, maar winderige, dag is op dinsdagavond een stevige zuidwestenwind te verwachten, die de rest van de week blijft aanhouden. Voor woensdag is code geel afgegeven vanwege voorspelde wateroverlast.

Dinsdagochtend is het in bijna het hele land nog droog. In het oosten komt de zon zelfs even om de hoek kijken. Het westen krijgt te maken met bewolking en later op de dag ook met regen. Aan zee waait een harde zuidwestenwind. Het wordt niet warmer dan 18 of 19 graden.

Dinsdagavond valt er veel regen. In de loop van de nacht wordt het op steeds meer plekken droog. Het koelt af tot ongeveer 8 graden.

Code geel

Woensdag zullen er in de kustprovincies veel buien vallen en kunnen we te maken krijgen met onweer en hagel. Hierdoor is er kans op wateroverlast, waar code geel voor is afgegeven.

De rest van de week blijft het fris. In het weekend knapt het weer op.