Plensbuien nog lang niet voorbij: komende dagen maandhoeveelheid aan regen

Het was dinsdag de natste septemberdag ooit. Er viel maar liefst 54 millimeter regen. En het is nog lang niet gedaan met plenzen: woensdag trekken er flinke stortbuien met onweer, hagel en winstoten over het land.

Omdat de buien worden gevoed door het warme zeewater, zal in de kustprovincies de overlast het grootst zijn. Daar kan de komende 48 uur meer dan een maandhoeveelheid aan regen vallen, vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en de Waddeneilanden.

Woensdag geldt overal, behalve in Limburg, code geel vanwege de vele regen en onweersbuien. Aan het einde van de middag kunnen we ook te maken krijgen met wateroverlast.

Frisse nacht

Het is tussen de buien door niet warmer dan een graad of 15 en aan zee waait het hard, zeker tijdens de buien. In de nacht wordt het in het binnenland droog en kan het afkoelen tot 5 graden.

Op donderdag geldt aan de kust nog steeds code geel. Maar in het binnenland wordt het alweer een stuk droger. De temperatuur stijgt vrijdag weer iets en in het weekend kan het 20 graden worden.