Staatsbosbeheer waarschuwt: vermijd Drentse bossen na noodweer

Staatsbosbeheer waarschuwt mensen om de komende dagen de bossen in Drenthe te vermijden. Het noodweer van afgelopen zaterdag heeft namelijk forse schade aangericht, vooral in de bossen van Staatsbosbeheer. "De schade is op sommige plekken fors", aldus een woordvoerder.

Met name de Boswachterij Gieten-Borger is zwaar getroffen. "Het lijkt daar wel een spel mikado", zegt boswachter Linde Veldhoen. Naast deze locatie zijn er ook op andere plekken in Drenthe bomen omgevallen en hangen er nog veel losse takken. "Ons advies is om een paar dagen te wachten voordat je het bos weer in gaat", voegt Veldhoen toe.

Voorzichtig

Het is moeilijk te voorspellen wanneer het weer veilig is om de bossen te betreden. "Het hangt af van hoe de wind zich de komende dagen ontwikkelt en of de losse takken naar beneden komen. We adviseren iedereen om voorlopig voorzichtig te zijn en, als je twijfelt, de lokale boswachter te raadplegen", aldus de boswachter.