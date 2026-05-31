Hitte eist tol bij hardloopevenementen: deelnemers gereanimeerd

Extreem weer

Vandaag, 12:59

Niet alleen bij de marathon in Groningen, maar ook bij die van Utrecht en Amersfoort zijn hardlopers onwel geworden door de warmte. Dat bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht aan Hart van Nederland.

In Utrecht is één slachtoffer onwel geworden en gereanimeerd. Daarna is diegene met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden bovenaan dit artikel is te zien dat er veel omstanders waren. Hoe het nu met deze persoon gaat, is nog onbekend.

De marathon is niet afgelast, aldus de organisatie tegen Hart van Nederland. De overige hardlopers worden langs de hulpverleners geleid. Het evenement werd tijdelijk stilgelegd toen het traumateam arriveerde. Wat de identiteit van de hardloper is, is nog niet bekend.

Reanimatie Amersfoort

Ook in Amersfoort is één hardloper onwel geworden en gereanimeerd. Dit gebeurde volgens een correspondent ter plaatse vlak voor de finish op het Eemplein. Meerdere ambulances, de politie, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Na de eerste behandeling is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de correspondent. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.

Deelnemer marathon gereanimeerd in Amersfoort. Foto: MxM Visuals

Onwelwording Groningen

In Groningen zijn zondag zeven deelnemers bevangen door de warmte. Dat meldt Golazo, de organisator van het evenement. Van hen zijn er twee naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gebracht. Uit voorzorg zijn meerdere ambulances opgeroepen. Mogelijk zijn er op de route nog meer mensen onwel geworden.

Door Redactie Hart van Nederland

