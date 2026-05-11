Familie overleden hardloopster (15) Leiden: 'Ze was goed getraind'

Het 15-jarige meisje uit Oegstgeest dat zondag overleed tijdens een halve marathon in Leiden, was volgens haar familie goed voorbereid en ervaren in het lopen van lange afstanden. Dat staat in een verklaring die namens de nabestaanden is verspreid.

"Ze was een lieve, sportieve en ambitieuze tiener", schrijft de familie. "Op school en in haar sport deed ze alles met veel aandacht en toewijding."

Eigen verantwoordelijkheid van familie

Volgens de nabestaanden was er in haar omgeving geen twijfel dat ze de halve marathon succesvol zou kunnen uitlopen. Het meisje had zich volgens de familie goed voorbereid op de wedstrijd en liep eerder al langere afstanden.

De familie benadrukt daarnaast dat de organisatie van het evenement volgens hen "geen enkele blaam" treft. "Het was de eigen verantwoordelijkheid van de familie dat ze zich inschreef."

Wat precies heeft geleid tot het overlijden van het meisje, is nog niet duidelijk. Ze zou over minder dan een maand 16 jaar worden.