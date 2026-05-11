Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Familie overleden hardloopster (15) Leiden: 'Ze was goed getraind'

Ongeluk

Vandaag, 17:52

Link gekopieerd

Het 15-jarige meisje uit Oegstgeest dat zondag overleed tijdens een halve marathon in Leiden, was volgens haar familie goed voorbereid en ervaren in het lopen van lange afstanden. Dat staat in een verklaring die namens de nabestaanden is verspreid.

"Ze was een lieve, sportieve en ambitieuze tiener", schrijft de familie. "Op school en in haar sport deed ze alles met veel aandacht en toewijding."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Eigen verantwoordelijkheid van familie

Volgens de nabestaanden was er in haar omgeving geen twijfel dat ze de halve marathon succesvol zou kunnen uitlopen. Het meisje had zich volgens de familie goed voorbereid op de wedstrijd en liep eerder al langere afstanden.

De familie benadrukt daarnaast dat de organisatie van het evenement volgens hen "geen enkele blaam" treft. "Het was de eigen verantwoordelijkheid van de familie dat ze zich inschreef."

Wat precies heeft geleid tot het overlijden van het meisje, is nog niet duidelijk. Ze zou over minder dan een maand 16 jaar worden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Bloemen en medaille voor meisje (15) dat overleed bij Leiden Marathon
Bloemen en medaille voor meisje (15) dat overleed bij Leiden Marathon
Meisje (15) overleden tijdens Leiden Marathon
Meisje (15) overleden tijdens Leiden Marathon

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.