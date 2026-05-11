Bloemen en medaille voor meisje (15) dat overleed bij Leiden Marathon

Op de plek waar zondag een meisje van 15 jaar overleed tijdens de Leiden Marathon, zijn maandag bloemen, knuffels en kaarsjes neergelegd. Ook hangt er een medaille van de halve marathon die zij nooit heeft mogen uitlopen.

De schok in Leiden is groot. Het meisje uit Oegstgeest zakte zondag in elkaar op zo'n vier kilometer voor de finish van de halve marathon. Hulpdiensten, onder wie het Mobiel Medisch Team, probeerden haar lange tijd te reanimeren. Dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De plek is maandag veranderd in een stille herdenkingsplek. Mensen staan stil bij de bloemenzee en laten knuffels en brandende kaarsjes achter.

Leeftijdsgrens

De organisatie van de Leiden Marathon liet eerder weten diep geraakt te zijn door het overlijden. De 10 kilometer en de Kidsrun werden zondag na het incident afgelast. De leeftijdsgrens voor deelname aan de halve marathon ligt normaal gesproken op 16 jaar. "Ons systeem gaat uit van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven", meldt de organisatie