Meisje (15) overleden tijdens Leiden Marathon

Ongeluk

Vandaag, 13:22

Tijdens de 35e editie van de Leiden Marathon is zondag een hardloper overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het gaat volgens de organisatie om een meisje van 15 jaar uit Oegstgeest. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie bij het evenement.

Het meisje werd om onbekende reden onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Het Mobiel Medisch Team behandelde haar langere tijd op straat, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie plaatste daarna een tent over het lichaam van het meisje.

Leeftijdsgrens

De leeftijdsgrens voor de halve marathon is 16 jaar. "Ons systeem gaat uit van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven", meldt de organisatie tegenover het ANP.

De 10 kilometer en de Kidsrun zijn afgelast. "Mijn hart gaat uit naar het gezin dat hierdoor is getroffen", zegt burgemeester Peter Heijkoop.

Door Redactie Hart van Nederland

