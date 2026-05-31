Meerdere mensen onwel bij marathon Groningen, hulpdiensten schalen op

Evenementen

Vandaag, 12:44

Tijdens de marathon van Groningen zijn zondag zeven mensen onwel geworden, meldt de Veiligheidsregio Groningen. Aan Hart van Nederland vertelt de hulpdienst dat ze allemaal onwel zijn geworden door een hitteberoerte. Een UMCG-woordvoerder laat daarnaast weten dat ze klaarstaan om hardlopers op te vangen.

De slachtoffers bevinden zich op verschillende plekken verspreid over de route. Daarom heeft de veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP 1 om de samenwerking tussen de diverse hulpdiensten te coördineren. "De operatie is lastig, omdat de route door heel de binnenstad loopt. Het is voor het eerst dat er een hele marathon in de stad is. De ambulances van Groningen zitten aan hun top. Daarom moeten er ambulances vanuit Friesland en Drenthe komen."

Met de ambulance

De meeste mensen die onwel werden, deden mee aan de halve marathon. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend welke afstand zij liepen.

Een deelnemer aan de halve marathon laat aan het ANP weten dat veel lopers last leken te hebben van de warmte. Langs de route waren volgens de loper wel veel waterpunten. Ook waren deelnemers van tevoren via een e-mail van de organisatie gewaarschuwd voor de hitte, stelt hij.

Opschalen

Door het hoge aantal meldingen van onwelwordingen hebben de ambulancediensten in Groningen "hun capaciteit bereikt", zegt de woordvoerder. Om die reden is opgeschaald, zodat vanuit de wijdere omgeving hulpdiensten kunnen worden opgeroepen. "De verdere hulpverlening moet nog op gang komen", stelt hij.

Door ANP

