Marathonseizoen van start maar hitteberoerte ligt altijd op de loer

Duizeligheid, coordinatieverlies of een hoge hartslag. Het zijn signalen waarbij alle alarmbellen bij hardlopers af moeten gaan, omdat het zomaar eens om een hitteberoerte kan gaan: een probleem waarbij de lichaamstemperatuur zo hoog oploopt dat organen kunnen uitvallen en je zelfs kunt overlijden.

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor deze 'silent killer', maar nog lang niet genoeg, stelt het RadboudUMC in Nijmegen. Het ziekenhuis organiseerde vrijdag, aan de vooravond van een weekend met onder andere grote marathons in Enschede en Rotterdam, een online vragenuur.

Iemand die helaas weet hoe het is om een hitteberoerte te krijgen, is Sarah-Lynn uit Zwolle. Zij loopt aanstaande zondag de marathon in Rotterdam en weet door een nare ervaring van twee jaar geleden inmiddels goed wat de signalen zijn die kunnen duiden op een hitteberoerte.