OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Sluizen Eefde dicht door droogte, scheepvaart stilgelegd

Extreem weer

Vandaag, 10:37

Link gekopieerd

De sluizen bij het Gelderse dorp Eefde die toegang geven tot het Twentekanaal blijven vanaf zaterdag dicht voor scheepvaart. Dat heeft de Rijksoverheid besloten om te voorkomen dat er door de aanhoudende droogte onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, de bodem en natuur rond het kanaal. De sluizen sluiten op zaterdag 25 juli om 12.00 uur voor onbepaalde tijd. Naast de maatregel voor de scheepvaart mogen ook boeren tijdelijk hun gewassen niet meer besproeien met water uit het kanaal, een zogenaamd onttrekkingsverbod.

Op het deel van het kanaal tussen Almelo en De Haandrik moet het waterpeil minimaal 9,10 meter boven NAP zijn. Onder dat niveau bestaat het risico dat de kade verzakt. Omdat het peil onder die grens dreigt te komen, wordt al het beschikbare water ingezet om het peil op niveau te houden. De afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil met pompen en andere maatregelen op het gewenste niveau te houden, maar dat bleek onvoldoende.

Tuinders, boeren, fruittelers hebben veel last van de droogte. Ook boer Geert uit het Zeeuwse Dreischor maakt zich zorgen. Zijn velden met uien en aardappelen dreigen verloren te gaan. Je ziet het in de bovenstaande video.

Ook onttrekkingsverboden rond Nijmegen

Naast Twente wordt ook in het zuiden van Gelderland rekening gehouden met de droogte. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland vanaf zaterdag drie onttrekkingsverboden ingesteld. Het gaat om de peilgebieden Ooijpolder en Groesbeek. Ook in natuurgebied De Bruuk bij Groesbeek gaat zo'n verbod gelden. Daar is het grondwater gedaald tot een historisch laag niveau. De ontzegging geldt voor alle gebruikers, bijvoorbeeld boeren, sportverenigingen en particulieren.

De maatregelen blijven van kracht tot de waterstand bij Eefde weer op niveau is.

Door ANP

Lees ook

Beregeningsstop in deel van Overijssel vanwege aanhoudende droogte
Beregeningsstop in deel van Overijssel vanwege aanhoudende droogte
Droogte baart boeren zorgen: dreigt schaarste in de supermarkt?
Droogte baart boeren zorgen: dreigt schaarste in de supermarkt?
'Feitelijk watertekort' in Nederland: ministerie roept op zuinig te zijn
'Feitelijk watertekort' in Nederland: ministerie roept op zuinig te zijn
Rijn bereikt laagste waterstand ooit: scheepvaart komt in de problemen
Rijn bereikt laagste waterstand ooit: scheepvaart komt in de problemen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.