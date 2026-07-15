Rijn bereikt laagste waterstand ooit: scheepvaart komt in de problemen

De scheepvaart in ons land ondervindt momenteel grote hinder door het extreem lage waterpeil. Door de lage waterstand zijn ook allerlei pontjes uit de vaart. Het is deze woensdag zelfs de laagste waterstand ooit in de Rijn en de droogte blijft toenemen.

"Zo laag als dit heb ik het nog nooit meegemaakt", zegt schipper Patrick Aldenzee. "We moeten echt wel even kijken wat we gaan doen met het water, want op deze manier hebben we schaarste." Zo vervoert de binnenvaartschipper momenteel 'slechts' 384 ton vracht, terwijl hij met een vol schip 1552 ton wegvaart.

De afvoer van bijvoorbeeld de Rijn daalt nog steeds. Het stond woensdag om 13.30 uur op minder dan 767 kubieke meter per seconde, terwijl het oude record uit juli 1976 782 kubieke meter per seconde was. Normaal voert de Rijn in juli rond de 2000 kubieke meter per seconde af.

Bekijk bovenstaande video om te zien hoe het Patrick deze dagen van droogte vergaat.