Tropische warmte houdt nog even aan, weekend brengt verkoeling

Nederland kan vandaag opnieuw rekenen op volop zomerweer. De zon schijnt uitbundig en het blijft vrijwel overal droog. In de middag ontstaan vooral in het oosten stapelwolken, al is de kans op een bui daar klein. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot een tropische 30 of 31 graden in het zuiden. Aan de kust waait een vrij krachtige noordoostenwind.

In de avond blijft de zon nog geregeld te zien en blijft het vrijwel overal droog. In de nacht naar donderdag trekt vanuit het noorden meer bewolking over het land, al verandert dat weinig aan het droge weer. In het zuiden blijft het langer helder. De temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden.

Noorden krijgt meer bewolking

Donderdag schijnt de zon vooral in het zuiden. In het noorden is meer bewolking aanwezig en daar kan een regen of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden in het noorden en rond 30 graden in het zuiden. De noordoostenwind blijft matig en aan de kust soms vrij krachtig.

Kunnen we ook dit weekend nog genieten van het zomerse weer? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Lineke Huizing