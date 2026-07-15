OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tropische warmte houdt nog even aan, weekend brengt verkoeling

Weerbericht

Vandaag, 07:22

Link gekopieerd

Nederland kan vandaag opnieuw rekenen op volop zomerweer. De zon schijnt uitbundig en het blijft vrijwel overal droog. In de middag ontstaan vooral in het oosten stapelwolken, al is de kans op een bui daar klein. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot een tropische 30 of 31 graden in het zuiden. Aan de kust waait een vrij krachtige noordoostenwind.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

In de avond blijft de zon nog geregeld te zien en blijft het vrijwel overal droog. In de nacht naar donderdag trekt vanuit het noorden meer bewolking over het land, al verandert dat weinig aan het droge weer. In het zuiden blijft het langer helder. De temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden.

Noorden krijgt meer bewolking

Donderdag schijnt de zon vooral in het zuiden. In het noorden is meer bewolking aanwezig en daar kan een regen of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden in het noorden en rond 30 graden in het zuiden. De noordoostenwind blijft matig en aan de kust soms vrij krachtig.

Kunnen we ook dit weekend nog genieten van het zomerse weer? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Lineke Huizing

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.