Beregeningsstop in deel van Overijssel vanwege aanhoudende droogte

Inwoners en ondernemers ten noordoosten van Zwolle worden dringend opgeroepen geen oppervlaktewater meer te gebruiken om hun grond te beregenen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft zaterdag een beregeningsstop ingesteld in de wateraanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Op een kaart is te zien dat onder meer Dalfsen en Heino in dat gebied liggen.

"De dringende oproep om in een deel van ons gebied niet meer te beregenen, heeft veel impact voor agrariërs en andere gebruikers die juist in deze droge periode afhankelijk zijn van water", zegt bestuurslid Nicole Koks van het waterschap. "Helaas zijn er grenzen aan wat wij als waterschap kunnen doen om aan de watervraag te voldoen. Deze maatregel is nodig om permanente schade te voorkomen."

Tuinders, boeren, fruittelers hebben veel last van de droogte. Ook boer Geert uit het Zeeuwse Dreischor maakt zich zorgen. Zijn velden met uien en aardappelen dreigen verloren te gaan. Je ziet het in de bovenstaande video.

Beregeningsstop moet onttrekkingsverbod voorkomen

Koks zegt met de beregeningsstop te willen voorkomen dat een algeheel onttrekkingsverbod nodig is. "We gaan heel zorgvuldig om met het water dat nog beschikbaar is om verdere daling van de waterpeilen tegen te gaan", zegt ze. Volgens het waterschap blijft de waterstand in de IJssel door de droogte dalen. Daardoor dreigt onvoldoende water beschikbaar te zijn om volledig aan de vraag te voldoen.

Meerdere andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen al een onttrekkingsverbod af. Zo is het in delen van Noord-Brabant en Limburg verboden om water op te pompen uit beken, vijvers en sloten.