Pand bouwmarkt in Groningen volledig ingestort door harde wind

Het pand van bouwmarkt PontMeyer aan de Beckerweg in Groningen is vrijdagochtend compleet ingestort. De harde windstoten, waarvoor het KNMI al had gewaarschuwd, lijken de boosdoener. Gelukkig was er niemand aanwezig toen het gebouw instortte.

Delen van het pand liggen verspreid over de aangrenzende Kardingerweg. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben de weg afgesloten voor verkeer. "We kregen een melding om 10.56 uur van een ingestorte loods. De loods is ingestort met als oorzaak de storm", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen aan Hart van Nederland weten.

Meerdere incidenten

De storm heeft in Groningen op verschillende plaatsen voor gevaarlijke situaties gezorgd. In korte tijd, tussen 10.55 en 11.13 uur, kwamen drie ernstige meldingen binnen. In het centrum zijn muren van twee winkels losgeraakt en naar beneden gevallen. De winkels zijn direct ontruimd en blijven voorlopig dicht.

Aan de Oliemulderstraat ging het ook mis. Zonnepanelen waaiden daar van daken en kwamen op auto’s terecht, met forse schade als gevolg.

