Overlast van winterstorm: 'Windstoten maken het zo erg'

De eerste winterstorm van dit jaar is een feit en die zorgt voor flink wat overlast in ons land. Zo zijn er ruim honderd vluchten geschrapt op Schiphol, automobilisten moeten alert zijn op de weg, waarschuwt Rijkswaterstaat. In Urk zijn schepen uit voorzorg in de haven gehouden vanochtend. "Het is nu vrij heftig, maar we maken ons niet al te veel zorgen", vertelt iemand in het vissersdorp.

In het dorp houdt de storm flink huis vrijdagochtend. "Het is lekker winderig hier, Dat kun je wel merken he", vertelt een voorbijganger. Hij is overigens niet heel erg fan van dit weer. "Heb liever het zonnetje, dat vind ik fijner."

Weerman Dennis vertelt meer over de eerste officiële winterstorm:

1:41 Eerste winterstorm een feit

De schepen blijven vrijdag in de haven vanwege het heftige weer. "Het is nu vrij heftig ja, de meeste schepen zijn binnen. We maken ons niet al te veel zorgen", klinkt het.

Markt Leeuwarden

En ook iets noordelijker in het land gaat het flink los. Zo is het lastig om de markt in Leeuwarden op te bouwen met de windkracht. "Met spanbanden hebben we de boel goed vastgezet", vertelt een marktkoopman. Hij stelt beperkt uit te pakken zodat het behapbaar blijft.

"Die windstoten maken het erg. Als het goed is wordt het straks minder." Het slechte weer weerhoud de marktkoopman niet om toch alles uit te stallen. "We houden de moed er in. We hebben hier veel vaste klanten dus die weten in principe dat we er zijn."