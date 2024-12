Vluchten geannuleerd en treinen vertraagd door harde wind

De harde wind veroorzaakt vrijdagochtend grote problemen in Nederland. Schiphol heeft al meer dan honderd vluchten geannuleerd. De luchthaven waarschuwt reizigers dat het vliegverkeer vrijdagochtend en een deel van de middag hinder ondervindt door zware windstoten. Het KNMI heeft voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven.

Reizigers die vrijdag vliegen, moeten volgens Schiphol rekening houden met vertragingen en annuleringen, zowel bij vertrekkende als aankomende vluchten. Een woordvoerder geeft aan dat het afhankelijk is van het weer of en hoeveel vluchten verder geannuleerd of vertraagd raken. De luchthaven adviseert reizigers om actuele vluchtinformatie te controleren en contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Problemen op het spoor

Niet alleen op Schiphol, maar ook op het spoor zorgt de harde wind voor flinke overlast. "Op meerdere plekken in het land hebben we last van de harde wind. Omgewaaide bomen en takken zorgen ervoor dat we niet of minder kunnen rijden," meldt ProRail op X.

Vooral rondom Almere zijn de problemen groot. "Er ligt een boom op het spoor, waardoor een spoor onbruikbaar is. Andere treinen moeten op elkaar wachten om gebruik te maken van het andere spoor. Dan zit je meteen met een heleboel oponthoud," aldus een woordvoerder van de NS. Dit heeft gevolgen voor treinen naar onder andere Duivendrecht, Hilversum, Weesp en Lelystad. Door het zogenaamde waterbedeffect rijden er veel minder treinen op de Flevolijn.

Volgens ProRail is de verwachting dat de problemen rond 08.30 uur zijn opgelost. Reizigers krijgen het advies om hun reis via de NS Reisplanner te checken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Waarschuwing voor weggebruikers

Ook op de weg is voorzichtigheid geboden. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om tijdens de ochtendspits extra alert te zijn. "Lege vrachtwagens en voertuigen met aanhangers kunnen met name op bruggen, viaducten en fly-overs zomaar een klap wind vangen," waarschuwt de dienst.

De Markerwaarddijk N307 tussen Lelystad en Enkhuizen is om de harde wind tot 10.00 uur dicht voor vrachtwagens en auto's met aanhangers. Omrijden kan via Amsterdam, meldt de provincie. De hele ochtend geldt er op de dijk daarnaast een inhaalverbod en de maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.

Hart van Nederland/ANP