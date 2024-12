Eerste winterstorm officieel een feit: negende stormdag van het jaar

Van 06:00 tot 07:00 uur werd op Vlieland een uurvak gemiddeld windkracht 9 gemeten. Het is daarmee officieel de eerste winterstorm van het winterseizoen 2024-2025. Het is verder de negende dag van dit jaar met storm in ons land. Tot nu toe was de zwaarste windstoot 108 km/u op Vlieland. Tot halverwege de ochtend blijft het stormen op de Wadden en komen zeer zware windstoten tot lokaal 120 km/u voor.

Omdat geen sprake is van code oranje heeft de stormdepressie van vanochtend geen naam gekregen. Storm Conall groeide op 27 november nog uit tot een zware storm, windkracht 10, en was daarmee zwaarder. Toen gingen windstoten lokaal richting 130 km/u.

De storm van vanochtend trekt vooral over het Waddengebied. In het hele noordwestelijke kustgebied kunnen zware windstoten van 100 tot lokaal 120 km/u voorkomen. In het binnenland komen ten noorden van de grote rivieren zware windstoten voor van 75 tot 90 km/u. Daarom geldt met uitzondering van Zeeland, Brabant en Limburg tot eind van de ochtend code geel. Vanmiddag trekt de depressie snel naar Duitsland weg. Het wordt dan een stuk rustiger en ook droger, met vooral in het zuidwesten wat zon.

Noord-Holland: code geel van 04:00 uur tot 12.00 uur Waddeneilanden: code geel van 04.00 uur tot 13.00 uur Zuid-Holland: code geel van 05:00 uur tot 12.00 uur Utrecht: code geel van 06.00 uur tot 12.00 uur Flevoland: code geel van 06.00 uur tot 12.00 uur Friesland: code geel van 06.00 uur tot 13.00 uur IJsselmeergebied: code geel van 06.00 uur tot 12.00 uur Gelderland: code geel van 06.00 uur tot 12.00 uur Groningen: code geel van 06.00 uur tot 13.00 uur Drenthe: code geel van 08.00 uur tot 13.00 uur Overijssel: code geel van 08.00 uur tot 13.00 uur Bron: KNMI. Laatste update 5 december 22.42 uur.

Zware ochtendspits

De windstoten kunnen vanochtend schade veroorzaken aan gebouwen en aan de natuur. Ondanks dat de meeste bomen inmiddels kaal zijn, kunnen vooral in het noordwesten van het land takken afbreken en bomen omwaaien. Ook tuinmeubilair kan de lucht ingaan. De ochtendspits zal in de noordelijke helft van het land dan ook veel hinder ondervinden.

Zaterdagochtend komt alweer de volgende stormdepressie op ons land af en deze heeft door het Verenigd Koninkrijk nu al de naam Darragh gekregen, omdat bij onze westerburen code oranje geldt. Het lijkt erop dat deze storm aan ons land voorbij gaat en dat Frankrijk en België ermee te maken krijgen. Langs de westkust steekt zaterdagochtend windkracht 7 op, mogelijk windkracht 8 in Zeeland, met zware windstoten tot 80 km/u.

Negende dag met storm

Gemiddeld telt een jaar 7 dagen met een officiële storm in ons land. Daarbij moet worden vermeld dat een stormdepressie soms meerdere dagen storm kan veroorzaken. Het gemiddelde aantal is nu al overschreden. Januari telde 5 dagen met storm, juli 1 dag, september 1 dag, november 1 dag en nu kan december zich bij dit rijtje aansluiten.

De meteorologische winter, die van 1 december tot 1 maart loopt, is het seizoen met de meeste stormen. Terwijl de herfst 2 stormen telt, krijgt een gemiddelde winter 4 dagen met storm. Dertig jaar geleden telde de winter gemiddeld nog 5 dagen met storm.

In de winters van 1974 en 1990 kwam het op 14 dagen tot storm in ons land, een record. Deze eeuw zijn 2002 en 2022 de meest onstuimigste winters met 9 keer storm. Vorig jaar telde de winter 6 dagen met storm. In de winter van 2023 bleef voor het eerst sinds 2013 een winterstorm uit.