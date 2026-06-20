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KNMI waarschuwt: kans op overlast door onweersbuien, hagel en harde wind

Extreem weer

Vandaag, 15:41

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Het KNMI waarschuwt voor nieuwe onweersbuien in het zuiden van het land in de komende nacht. De waarschuwing geldt van middernacht tot zaterdagochtend 07.00 uur voor Limburg en Noord-Brabant. Lokaal kan dat leiden tot overlast door windstoten, hagel en veel regen in korte tijd.

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag trok ook al noodweer over het land. Voor een groot deel van Nederland werd toen code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Vooral in het midden van het land kwamen bij meldkamers veel meldingen van stormschade binnen.

Vrijdagavond ontstond er schade door noodweer, zoals je in bovenstaande video ziet.

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Bliksem

Tussen donderdag 02.00 uur en vrijdag 02.00 uur registreerde het KNMI 188.307 bliksemontladingen. Het instituut noemt dat "uitzonderlijk veel".

In het hele land geldt sinds donderdag code geel vanwege de aanhoudende hitte. De waarschuwing blijft naar verwachting tot maandag 13.00 uur van kracht.

Door ANP

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