Festival Julianadorp afgelast door enorme stormschade: 'Week werk aan gort'

Bezoekers die zaterdag van plan waren om naar Julianapop in Julianadorp te gaan, komen van een koude kermis thuis. De storm van vannacht en donderdagavond heeft flink huis gehouden op het terrein, waardoor de organisatie het evenement heeft moeten aflassen.

De schade is in het eerste ochtendlicht goed zichtbaar. Hekken en tenten liggen over het terrein verspreid. Er is hard gewerkt om de schade in kaart te brengen en te bekijken wat nog mogelijk was. "Tentendoeken zijn gescheurd en omgewaaid, snacktenten zijn omgewaaid en hekken zijn stuk", zegt Mitsy Haeck van de organisatie tegen Hart van Nederland. De organisatie is bezig de schade op te ruimen. "Het is een domper, een hele week werk aan gort."

Op Julianapop zouden onder meer S10, Van Dik Hout en Ronnie Flex & The Fam optreden. Ticketkopers worden zo snel mogelijk geïnformeerd.