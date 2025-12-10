Noorderlicht gespot? Dit is wat je écht zag

De zon is het afgelopen jaar behoorlijk actief geweest, waardoor er bij ons soms noorderlicht te zien is. In de winter komen er bijna wekelijks meldingen binnen dat het bijzondere fenomeen boven Nederland verschijnt. Maar klopt dat wel? In de meeste gevallen gaat het níet om het magische noorderlicht, maar om iets anders, aldus weerman Robert de Vries.

Om te begrijpen waar het over gaat, eerst even hoe noorderlicht precies ontstaat. De zon zendt voortdurend een stroom geladen deeltjes uit: de zonnewind. Tijdens zonnestormen wordt die stroom sterker. Wanneer de deeltjes bij de aarde aankomen, worden ze door het magnetisch veld naar de noord- en zuidpool geleid. In de bovenste lagen van de atmosfeer botsen ze daar met allerlei moleculen. Daarbij komt licht vrij: het noorderlicht.

Zelden met blote oog te zien

In onze streken is het noorderlicht meestal nauwelijks met het blote oog te zien. Je hebt een camera nodig waarbij je de sluitertijd kunt instellen. Die laat meer licht door, waardoor het noorderlicht zichtbaar wordt. Dat noemen we ook wel 'fotografisch noorderlicht'. Slechts heel zelden is het in Nederland met het blote oog te zien.

Toch komen er in de winter veel meldingen binnen van mensen die denken dat ze het noorderlicht hebben gezien. Vaak blijkt het dan te gaan om licht van kassen. Moderne kassen gebruiken krachtige groeilampen, die in de nachtelijke uren een felgekleurde gloed veroorzaken. Door bewolking of mist wordt die gloed omhoog verspreid. Het echte noorderlicht is in Nederland meestal zwak en laag boven de noordelijke horizon te zien.

Zo zie je het verschil

Kassenlicht heeft egale kleuren, meestal oranje of roze, en komt uit één richting, vooral bij bewolkt weer. Het noorderlicht daarentegen heeft bewegende structuren zoals bogen, stralen of golven. Het is meestal groen of rood en verschijnt alleen bij heldere nachten, in noordelijke richting.