Noorderlicht mogelijk zichtbaar boven Nederland: dit zijn de beste plekken

Goed nieuws voor iedereen die het noorderlicht nog op zijn of haar bucketlist heeft staan: komende nacht is er opnieuw kans om dit natuurverschijnsel boven Nederland te zien. In de nacht van zondag op maandag kan het lichtspektakel zichtbaar zijn, dankzij een flinke zonnevlam die zaterdag plaatsvond op de zon, gericht op de aarde.

Benieuwd hoe de zon zelfs 's nachts kan zorgen voor licht aan de hemel? In bovenstaande video legt Jordi Huirne uit hoe het zit met dat noorderlicht.

Volgens Weerplaza-meteoroloog Raymond Klaassen zijn de omstandigheden gunstig. “Met de opklaringen van vanavond en vannacht is de kans groot dat het noorderlicht met het blote oog zichtbaar is”, zegt hij tegen NU.nl. Vooral op donkere plekken waar er weinig lichtvervuiling is, zoals op de Wadden en de Veluwe, is de kans het grootst.

Stroom geladen deeltjes

Bij zo'n zonnevlam vindt er een gigantische explosie plaats op het zonoppervlak. Daarbij worden geladen deeltjes met grote snelheid de ruimte in geslingerd. Als deze zonnedeeltjes vervolgens botsen met het magnetisch veld van de aarde, kan dat zorgen voor het bijzondere natuurverschijnsel. Volgens Klaassen hoeven we ons geen zorgen te maken over andere gevolgen.