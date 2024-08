Noorderlicht gisteravond te zien, vanavond opnieuw kans

Op verschillende plekken in het noorden van het land was vrijdagavond het noorderlicht te zien, zo melden meerdere mensen op X. Ook zaterdagavond is er een kleine kans om dit bijzondere natuurfenomeen te spotten.

Voor actuele updates kun je noorderlicht.nl in de gaten houden. Het exacte tijdstip is moeilijk te voorspellen, maar meestal is het noorderlicht rond middernacht zichtbaar.

Beste omstandigheden

Wil je de aurora borealis zien? Zoek dan een donkere plek met weinig bewolking. Een vuistregel: zijn er geen sterren? Dan is het noorderlicht ook niet te zien. Op de Wadden heb je de grootste kans om het lichtspektakel te bewonderen.