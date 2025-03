Groene en roze hemel: noorderlicht weer goed te zien in Nederland

De Nederlandse lucht kleurde in de nacht van dinsdag op woensdag op verschillende plekken weer groen en roze. Onder andere boven Friesland, Groningen en Gelderland en langs de kustlijn konden de vroege vogels en de nachtbrakers weer genieten van een noorderlichtspektakel. Dat heeft een aantal spectaculaire plaatjes opgeleverd.

Benieuwd hoe de zon zelfs 's nachts kan zorgen voor licht aan de hemel? In bovenstaande video legt Jordi Huirne uit hoe het zit met dat noorderlicht.

Vooral boven de Waddeneilanden was het noorderlicht, ofwel aurora borealis, vannacht goed zichtbaar. Heb je het spektakel vannacht gemist? Wees niet bevreesd. De verschijning van noorderlicht gaat vaak gepaard met hoge zonneactiviteit en is dus goed te anticiperen. Als er noorderlicht is voorspeld, kun je bij een heldere hemel het best tussen 22.00 en 02.00 klaar zitten.

Verschillende mensen deelden op sociale media prachtige kiekjes van het noorderlicht: