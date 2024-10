Prachtige plaatjes! Noorderlicht donderdagavond te zien

De Nederlandse lucht heeft wel een heel bijzondere kleur donderdagavond. Op meerdere plekken is namelijk met het blote oog het Noorderlicht te zien. En dat zorgt voor heel veel mooie plaatjes op X en foto's in de mailbox van Hart van Nederland.

Vooral mensen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben mazzel. Zij delen massaal mooie kiekjes van de avondlucht. Daar is het op veel plekken helder waardoor je het natuurverschijnsel goed kan zien.

De video boven dit artikel maakte meteoroloog Jordi Huirne eerder over het Noorderlicht en hoe dat ontstaat.

Meteoroloog Robert de Vries is ook buiten aan het genieten van het spektakel: "We kunnen heel de avond en begin van de nacht het Noorderlicht zien, mits het natuurlijk niet bewolkt is."

Foto: Stefan Mulder, Tweede Exloërmond

Foto: Nieke Bloem, St.Isidorushoeve

Foto: Tamara Kedde, Steenwijk