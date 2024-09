Komende tijd grote kans op noorderlicht, maandagavond al raak

Opnieuw kan Nederland genieten van de paarse en groene lucht aan de hemel. Het noorderlicht zal maandagavond weer te zien zijn. En goed nieuws voor wie fan is van het bijzondere natuurfenomeen. De zon is de laatste tijd extra actief geweest, wat betekent dat we de komende maanden waarschijnlijk vaker noorderlicht gaan zien. Dat meldt Weerplaza.

Recent zijn er enkele krachtige zonne-uitbarstingen geweest, waaronder zelfs de zwaarste in 12 jaar. We kennen een zonne-uitbarsting beter onder de naam 'zonnevlam'. Wanneer zulke uitbarstingen richting de aarde komen, kunnen ze de kans op noorderlicht verhogen.

De eerstvolgende kans om het noorderlicht te zien is in de nacht van maandag op dinsdag. "Als het komt, zal het met het blote oog zichtbaar kunnen zijn", schrijven de Noorderlichtjagers op sociale media. Volgens hen is er een forse zonnestorm onderweg naar de aarde. Wel waarschuwen ze voor wolkenvelden en een laat ondergaande maan die het uitzicht wel eens zouden kunnen verpesten.

Piek tussen 2024 en 2025

Maar het zal niet de laatste keer zijn dat je een kans krijgt om de paarse-groene gloed te spotten. De zon komt elke 11 jaar op een piek van activiteit. Die piek wordt ergens in de komende jaren verwacht, mogelijk tussen 2024 en 2025, aldus Weerplaza. De kans om dit indrukwekkende natuurverschijnsel te zien is daarom in de komende maanden groter. "Maar het blijft een zeldzaam natuurverschijnsel", waarschuwt het weerinstituut.

Om de kans de vergroten dat je de aurora borealis kunt zien, zorg er dan voor dat je op een donkere plek bent. Ook is het belangrijk om op een plek met weinig bewolking te gaan kijken. Een handige vuistregel: als er geen sterren zichtbaar zijn, dan kun je het noorderlicht ook niet zien. Op de Wadden heb je de grootste kans om het noorderlicht te zien.