Kijk omhoog! Noorderlicht komende nacht mogelijk te zien

Mocht je maandagochtend niet heel vroeg je bed uit te hoeven, dan is het wellicht de moeite waard om zondagavond wat langer op te blijven. Stap naar buiten tussen 22.00 uur en 02.00 uur en kijk omhoog, want er is een kans dat het noorderlicht weer te zien is in ons land.

Hoe zit dat nou precies met zo'n zonnevlam en het noorderlicht? Hart van Nederland-meteoroloog Jordi Huirne legt het uit in bovenstaande video!

Het is vooraf altijd lastig te voorspellen hoe sterk het licht zal schijnen en op welke tijden dit exact zal zijn, maar Weeronline heeft een poging gewaagd en komt met bovenstaande bevindingen. De zonnevlam die aan het natuurverschijnsel ten grondslag ligt, is vrijdag uitgebarsten. Meestal duurt het twee tot drie dagen voordat de deeltjes onze dampkring bereiken en het lichtschouwspel veroorzaken.

Doorgaans is het zo dat het noorderlicht tussen 22.00 uur en 02.00 uur het beste te zien is. Mochten de zonuitbarstingsdeeltjes de aarde op een later tijdstip bereiken, dan heeft tot laat opblijven waarschijnlijk weinig nut.

Hart van Nederland/ANP