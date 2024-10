Kans op noorderlicht boven Nederland door krachtige zonnevlam

Er is een kleine kans dat we dit weekend het noorderlicht kunnen zien in Nederland. Een zeer sterke zonnevlam is onderweg naar de aarde, en het noorderlicht ontstaat wanneer zo'n zonnevlam de aarde bereikt. Het is bijzonder dat vooraf al duidelijk is dat het noorderlicht mogelijk zichtbaar zal zijn, meldt NU.nl vrijdag.

Er is een kleine kans dat we dit weekend het noorderlicht kunnen zien in Nederland. Jordi legt je in de video hierboven uit hoe noorderlicht ontstaat.

Het gaat om een van de dertig krachtigste zonnevlammen van de afgelopen drie decennia. Het is echter nog onduidelijk wanneer en in welke mate het natuurverschijnsel zichtbaar zal zijn. Volgens Weerplaza-meteoroloog Berend van Straaten is de kans om het noorderlicht te zien het grootst tussen vrijdag 21.00 uur en zaterdag 01.00 uur. Daarna neemt de intensiteit af en daarmee de kans op het zien van het lichtspektakel.

Camera nodig

Van Straaten geeft aan dat het "moeilijk te voorspellen" is hoe sterk de "natuurlijke lichtshow" dit weekend zal zijn, omdat dat vaak pas op het laatste moment duidelijk wordt. Liefhebbers zullen waarschijnlijk wel een camera nodig hebben, omdat het noorderlicht dit keer mogelijk niet met het blote oog te zien is.

Verder benadrukt Van Straaten dat een heldere nacht nodig is om het noorderlicht te kunnen zien, en dat de intensiteit snel kan afnemen, waardoor het fenomeen maar kort zichtbaar kan zijn. Voor inwoners van steden is het extra lastig om het noorderlicht te spotten door lichtvervuiling. Je hebt een betere kans op een open plek, zoals een weiland, een dijk of aan zee.