Herstel van hagelschade duurt nog maanden, deze scanner moet operatie versnellen

De extreme hagelbuien van eind juni hebben in heel Nederland inmiddels meer dan 10.000 auto's beschadigd. Schadeherstelbedrijven starten daarom een landelijke hersteloperatie en richten speciale hagelcentra in om de grote stroom schademeldingen aan te kunnen.

Volgens de herstelbedrijven kwamen na de buien direct duizenden meldingen binnen. Vooral in Hilversum was de schade groot door hagelstenen die autoruiten vernielden en diepe deuken veroorzaakten. Ook in andere delen van het land raakten veel auto's beschadigd.

In Bergschenhoek en Amersfoort worden speciale hagelcentra ingericht om de grote stroom schademeldingen te verwerken. Ook komt er een derde locatie in Zeeland. "We moeten volle bak aan de slag", zegt Jolique Möller van de Möller Autoschadegroep, een van de aangesloten schadeherstelbedrijven.

Speciale hagelscanner

Automobilisten kunnen hun auto eerst laten controleren met een speciale hagelscanner, die de schade nauwkeurig in beeld brengt. Daarna worden de deuken zoveel mogelijk zonder spuitwerk hersteld met een speciale uitdeuktechniek.

De herstelbedrijven verwachten dat het zeker tot oktober duurt voordat alle beschadigde auto's zijn gerepareerd. Intussen blijven nieuwe schademeldingen binnenkomen, omdat sommige automobilisten de hagelschade pas later ontdekken.