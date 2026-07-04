Na enorme hagelschade krijgt tuinderij hartverwarmende steun

Een week na het extreme noodweer zijn de gevolgen op biologische tuinderij Land en Boschzigt in ’s-Graveland nog altijd pijnlijk zichtbaar. Hagelstenen van wel drie centimeter groot vernielden een groot deel van de kas en verwoestten een flink deel van de oogst.

De schade loopt in de duizenden euro's en herstel is voorlopig nog niet mogelijk, omdat de kas door loshangend glas te gevaarlijk is. De financiële onzekerheid is groot, maar de steun uit de omgeving gelukkig ook. Een crowdfunding voor de tuinderij heeft inmiddels ruim 50.000 euro opgebracht.

Marieke Bous vertelt in bovenstaande video over de enorme impact van het noodweer en hoe de tuinderij probeert om na de verwoestende hagelbui weer vooruit te kijken.