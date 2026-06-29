Schademeldingen lopen op na noodweer: dit kun je doen als je schade hebt

Na het noodweer van afgelopen weekend stromen de schademeldingen binnen bij verzekeraars. Vooral hagel en blikseminslag hebben voor veel schade gezorgd. Weet je niet goed wat je moet doen als je schade hebt aan je huis of auto? Dit zijn de belangrijkste stappen.

Interpolis en Centraal Beheer kregen samen al ongeveer 2.600 schademeldingen binnen. Bij Nationale-Nederlanden en de merken OHRA, ING Verzekeringen, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen kwamen daar nog eens ruim 1.300 meldingen bij. Vooral in de regio tussen Utrecht en Amsterdam, Hilversum en Flevoland is veel schade gemeld.

Michelle uit Landsmeer was door het noodweer in één klap alles kwijt. In bovenstaande video laat ze zien wat er is gebeurd.

Dit moet je als eerste doen

Heb je storm-, hagel- of bliksemschade? Maak dan eerst duidelijke foto's van de schade. Meld de schade daarna zo snel mogelijk bij je verzekeraar.

Ruim vervolgens alleen op wat direct gevaar oplevert en probeer verdere schade te voorkomen met een noodoplossing, bijvoorbeeld door een lekkend dak tijdelijk af te dekken. Ga niet meteen definitief repareren zonder overleg met je verzekeraar, tenzij het om een noodreparatie gaat.

Is je woning door de schade niet meer veilig of is er sprake van een noodsituatie? Neem dan direct contact op met de brandweer of je verzekeraar.

Wat is meestal verzekerd?

De meeste opstalverzekeringen vergoeden schade door storm, hagel en blikseminslag aan de woning. Ook schade aan schuttingen, dakramen of een tuinhuis is vaak meeverzekerd. Wel geldt bij veel verzekeraars een eigen risico voor stormschade. Schade door achterstallig onderhoud wordt meestal niet vergoed.

Voor auto's geldt dat storm- en hagelschade doorgaans alleen is verzekerd als je een WA+ (beperkt casco) of allriskverzekering hebt. Met alleen een WA-verzekering wordt deze schade meestal niet vergoed.

Niet iedere schade melden is slim

Bij storm spreken veel verzekeraars pas van stormschade vanaf windkracht 7. Bovendien geldt vaak een eigen risico van ongeveer 200 tot 250 euro.

Daardoor is het niet altijd verstandig om kleine schades te melden. Zo wijzen meerdere verzekeraars erop dat het vervangen van een paar weggewaaide dakpannen vaak minder kost dan het eigen risico. In dat geval ben je meestal goedkoper uit door de reparatie zelf te laten uitvoeren.

Controleer daarom altijd de voorwaarden van je eigen verzekering. Die kunnen per verzekeraar verschillen.