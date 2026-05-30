Lente van 2026 in top vijf van warmste ooit

De meteorologische zomer gaat pas echt maandag beginnen, maar liefhebbers van de zon kwamen al aan hun trekken deze lente, want het was een zeer zonnige en warme lente. Gemiddeld goed om in de top vijf van warmste lentes sinds 1901 terecht te komen. Er was ook een gortdroge periode in april, waardoor er diverse natuurbranden voorkwamen. Dit soort extremen zie je volgens meteoroloog Robert de Vries steeds meer toenemen in een opwarmend klimaat.

Gemiddeld was de temperatuur 11 graden. Volgens het huidige klimaatgemiddelde hoort dat 9,9 graden te zijn. Daarmee is de gemiddelde temperatuur van deze lente uitgekomen in de top vijf van warmste lentes sinds 1901. April had gemiddeld gezien de kleinste afwijking, maart had de grootste afwijking. Ondanks dat het vaak aan de warme kant was, vroor het ook nog op een aantal dagen.

Koudste op de Veluwe

De laagste temperatuur werd gemeten in Deelen, op de Veluwe. Op 27 maart daalde de temperatuur daar tot -4,1 graden. De hoogste temperatuur deze lente werd gemeten op 29 mei. In het Limburgse Ell steeg het kwik tot 33,7 graden. Dit was zelfs een van de hoogste temperaturen die in de lente zijn gemeten. Alleen in 1922 werd het nog warmer: in Gemert en Sittard werd het 35,6 graden en in Vlissingen 34,9 graden.

De lente was ook behoorlijk droog, met een gemiddelde van 105 millimeter tegen 148 millimeter normaal. Vooral in april hadden we een lange droge periode. Er ontstonden ook verschillende natuurbranden verspreid over het land waar de brandweer zijn handen vol aan had. Er werd zelfs hulp uit het buitenland gevraagd.

De droogste plek was Hoorn op Terschelling, met slechts 67 millimeter. Je ziet vaak in het voorjaar dat de kustgebieden de droogste plekken zijn. Dat heeft te maken met het relatief koude zeewater, waardoor er minder voeding is voor buien. In de loop van de lente wordt de zon sterker en kan het land sterker worden opgewarmd, waardoor daar makkelijker buien kunnen ontstaan. De natste plek van het land was dan ook het Limburgse Beek. Daar konden ze 155 millimeter noteren.

Zeer zonnig

Zon hebben we genoeg gehad, met gemiddeld 730 uur over het land. Normaal hoort dat in deze periode 576 uur te zijn. Alle lentemaanden waren zonniger dan normaal, maar maart was de zonnigste.

Maandag begint de meteorologische zomer en die zal heel gemiddeld beginnen, met 20 tot 22 graden tijdens de eerste week. Wel is het wisselvallig, met van tijd tot tijd buien. Uitzicht op een zeer warme periode is er nog niet.