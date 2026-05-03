Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na dagen blussen eindelijk het sein brand meester gegeven bij natuurbrand Weert

Brand

Vandaag, 21:58

Link gekopieerd

De brand die dagenlang heeft gewoed in het natuurgebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer meldde zondag even voor 21.30 uur dat het sein 'brand meester' is gegeven.

De brand brak donderdagmiddag uit bij een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Doordat gelijktijdig ook andere grote natuurbranden woedden, werd de hulp van brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland ingeschakeld om het vuur te blussen. Hun inzet was zaterdagavond niet meer nodig. Bij de grote brand op de Veluwe bij 't Harde was eerder die dag het sein brand meester gegeven.

Onvoldoende regen

Zaterdag zijn specialistische brandweerteams die met handgereedschap het vuur bestrijden naar de natuurbrand gestuurd om te helpen. Vooral ook omdat er op lastig te bereiken plekken nog zogenoemde hotspots waren waar het vuur gemakkelijk weer kon oplaaien.

Vanaf zaterdagavond trokken ook onweersbuien over. Maar de brandweer liet daarna weten dat de regen onvoldoende had geholpen om de brand te bestrijden.

Door ANP

Lees ook

Weer natuurbrand op militair terrein, dit keer bij Weert
Weer natuurbrand op militair terrein, dit keer bij Weert
LIVE: meerdere natuurbranden tegelijk, 'Kempen Airport waarschuwde Defensie'
LIVE: meerdere natuurbranden tegelijk, 'Kempen Airport waarschuwde Defensie'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.