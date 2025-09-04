Twister in Friesland: bijzondere beelden van tornado bij Makkum

Dat het woensdagavond op meerdere plekken onstuimig weer was, is duidelijk. Maar dat het ook echt tot een kleine tornado is gekomen in Friesland is wel bijzonder, ook al had weerman Robert de Vries het al verwacht. Iris Janssen filmde het redelijk zeldzame weerfenomeen, te zien in bovenstaande video.

“Boven het zuidwesten van Friesland is een kleine supercel ontstaan. Daarbij werd ook kortstondig een tornado gezien. Waarschijnlijk kwam hij eerst boven het IJsselmeer voor en werd daarna nog gespot tussen Stavoren en Makkum. Het fenomeen was rond de 30 seconden te zien”, legt weerman De Vries uit.

Een supercel is een bui die om zijn eigen as draait. "Een tornado ontstaat alleen tijdens een complex samenspel van elementen die precies 'goed moeten vallen'", legde De Vries woensdag al uit. "Het samenspel bestaat uit voldoende warme vochtige lucht die opstijgt en genoeg windschering, wind die verandert qua hoogte en/of snelheid en richting. Hierdoor kan de opwaartse lucht gaan draaien." Uiteindelijk komt daar dan een supercel uit en daaruit kan dan weer een tornado ontstaan.

En dat is dus woensdag gebeurd, bij Sloten in Friesland. Hoewel bijzonder, is het ook weer niet uniek. Gemiddeld hebben we één of twee zwakkere tornado's per jaar. Toch kunnen ze voor flinke schade zorgen.