KNMI waarschuwt: code geel in hele land voor stevige onweersbuien met windstoten

Het KNMI geeft woensdagmiddag voor het hele land code geel af voor stevige onweersbuien met windstoten. In de tweede helft van de middag bereiken stevige regen- en onweersbuien de westkust. Die trekken van west naar oost over en verlaten halverwege de avond het oosten. Code geel geldt vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur.

Bij de buien kunnen plaatselijk windstoten voorkomen van 60 tot 70 kilometer per uur, in het noordwestelijke kustgebied kunnen de windstoten snelheden bereiken van 80 kilometer per uur.

Het KNMI geeft code geel af als de er kans is op gevaarlijk weer. Het is raadzaam om op te letten, zeker als je onderweg bent.

Zijn weerwaarschuwingen overdreven? In onderstaande video leggen we het je uit:

Woensdag staat in het teken van wind, zegt meteoroloog Dennis Wilt. 's Middags breekt de zon weer wat vaker door, maar wakkert de wind nog verder aan naar een harde zuidelijke wind aan zee. Ook landinwaarts waait het op veel plaatsen vrij krachtig door, met een windkracht 5.

En verder?

De buien trekken in de avond verder oostwaarts en dan neemt de wind langzaam wat in kracht af. In de nacht van woensdag op donderdag zijn er nog een paar buien, maar ook opklaringen en minima rond 15 graden.

Donderdag

Donderdag waait het aan zee nog wel krachtig, maar het is het alweer een stuk rustiger. Er vallen nog wel een paar buien maar de zon laat zich ook geregeld zien en het wordt een graad of 22.

Vrijdag

Vrijdag is op een enkele bui na droog, met meer zon en een matige westelijke wind en vergelijkbare temperaturen.

Weekend

In het weekend draait de wind naar het zuidoosten, blijft het droog en wordt het warmer. Zondag krijgen we zelfs weer zomerse temperaturen, van veelal 25 tot lokaal 28 graden.