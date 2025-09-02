Stevige buien op komst met onweer en harde wind: code geel

Vanaf woensdagmiddag is in het westen van Nederland code geel van kracht. In de tweede helft van de middag bereiken stevige regen- en onweersbuien de westkust. Die trekken van west naar oost over en verlaten halverwege de avond het oosten.

Vooral in de westelijke helft van het land zijn plaatselijk (zware) windstoten mogelijk. De zwaarste windstoten worden in het noordwesten van het land verwacht. Daar kunnen ze snelheden bereiken tot ongeveer 80 kilometer per uur, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Verder kan de wind vlak langs de kust toenemen tot hard, windkracht 7. "Voor de mensen die nog op de camping staan langs de kust zou ik wel even een extra haring de grond in slaan", aldus De Vries.

Het oosten krijgt in de avond ook te maken met buien, maar daar zijn ze minder zwaar en daar worden ook geen (zware) windstoten verwacht.

Waar geldt code geel precies?

Code geel wordt van kracht vanaf 16.00 uur in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Iets later geldt dat ook in Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, het IJsselmeergebied en de Waddeneilanden.

Het KNMI geeft code geel af als de er kans is op gevaarlijk weer. Het is raadzaam om op te letten, zeker als je onderweg bent.

Zijn weerwaarschuwingen overdreven? In onderstaande video leggen we het je uit:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Hart van Nederland/ANP