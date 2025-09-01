Onweersbuien mét hagel: KNMI waarschuwt met code geel voor vanmiddag

Extreem weer
Gisteren, 16:45
Pas op! Het gaat onweren. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noorden van het land. In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe geldt tot het eind van de middag code geel.
Plaatselijk kan ook hagel vallen.
Zijn weerwaarschuwingen vaak overdreven? Je ziet het in deze uitlegvideo:
Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de buien.
ANP
